Eduardo Verástegui habla sobre su enojo tras enfrentamiento con la prensa

Ciudad de México.- Eduardo Verástegui se vio involucrado en un incidente durante la alfombra roja de la película "Sonido de Libertad" en la Ciudad de México.

El altercado tuvo lugar después de que el actor y productor llamara "prensa pinocho" a un periodista que lo cuestionó sobre uno de los inversionistas de la película, quien previamente había sido detenido por secuestro de menores y luego liberado bajo fianza.

“El otro día en la premiere llegó una persona que la verdad es que no sé si era reportero porque traía un celular y no vi quién era, pero me hizo preguntas que me molestaron mucho”, dijo Verástegui durante un evento en Guadalajara.

Eduardo Verástegui. Foto: Agencia México

Verástegui reflexionó sobre su reacción

El actor reflexionó sobre su comportamiento con los medios de comunicación y enfatizó su preocupación por la defensa de los niños.

Tal vez mi reacción en ese momento no fue la mejor, pero es que cuando se trata de defender niños, cualquier persona que se te ponga enfrente obviamente, pues obviamente, pues hazte un lado ¿no?, no puedes andar con pincitas porque estamos hablando de vidas", afirmó Verástegui.

Además, Eduardo Verástegui confesó que, a pesar de los temores que pueda sentir al abordar el tema de la trata de menores en la película, considera que es su deber alzar la voz para ayudar a los niños que sufren esta forma de violencia.

“Miedo puede haber en algunos momentos, pero no tengo miedo, sé que me la estoy jugando, sí, repito, de algo vamos a morir, todos vamos a morir, tú y yo y todos, algún día, es cuestión de tiempo, cómo, cuándo y dónde, pero vamos a morir y no nos vamos a llevar las cámaras, nada, más que las acciones, ¿qué hicimos por los demás?, una vida que no es vivida para servir a los demás es una vida desperdiciada”, explicó.