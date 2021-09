Sofía Castro responde críticas sobre su peso

Ciudad de México.- La actriz Sofía Castro fue captada en el Aeropuerto de la Ciudad de México luego de pasar algunos días en París junto a su novio Pablo Bernot.

Tras pasar momentos de ensueño junto al empresario, la hija de Angélica Rivera y José Alberto “El Güero” Castro confesó sentirse más que feliz luego de celebrar su segundo año de noviazgo.

“Ya llego a casita, fui a celebrar mi aniversario, estuve trabajando ahí […] Estoy muy enamorada, muy contenta, Pablo estuvo unos días conmigo, se tuvo que regresar a trabajar y yo me quedé a trabajar aquí”, explicó en entrevista para el programa Hoy.

Sin embargo, al escuchar sobre las críticas y señalamientos que ha recibido en redes sociales por haber bajado de peso, la joven replicó:

Me cuido mucho, ahorita en la vacación cero me cuidé, mañana empiezo al gimnasio porque comí pastas, crepas, macarrones, todo lo que quise comer, es un balance, es estar bien contigo, trato de cuidarme cuando no estoy de vacaciones, soy súper estricta con el gimnasio y la alimentación, siempre respeto la opinión de cada quien, a mí no me gusta nunca opinar sobre el físico de las personas, eso se me hace un poquito fuerte porque pues cada quien, cada quien tiene su historia, cada quien tiene sus motivos”