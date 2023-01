Sofia Castro muestra su apoyo a Shakira

CIUDAD DE MÉXICO.- Sofía Castro es una de las actrices más famosas del medio del espectáculo, donde ha robado la atención del público por su talento, además de ser hija de Angélica Rivera.

La joven suele ser muy activa en sus redes sociales duende suele compartir un poco de sus proyectos profesionales y también hasta de su mamá Angélica Rivera quien se ha alejado de los reflectores.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que publicó una fotografía como su muestra de apoyo para Shakira, quien recientemente dio a conocer una colaboración con Bizarrap, donde mandó algunas indirectas a su expareja Piqué.

Por su parte Sofía Castro compartió un tuit por parte de otra usuaria que hacía referencia que siguieran los pasos de la cantante colombiana, quien ha convertido el dolor en arte.

Sean Shakira. Sean la e que saca todo el dolor en arte, sean la ex que siempre enuncia a todo lo que sobrevivió, sean la ex que no olvida lo que le hicieron porque no lo van a tolerar de nuevo” se puede leer en la publicación.