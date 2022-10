Sofía Castro celebró sus 26 años con lujoso festejo

CIUDAD DE MÉXICO.- Sofía Castro es una de las actrices más populares en el medio del espectáculo por su talento, además de ser hija de Angélica Rivera y “El Güero” Castro.

El pasado 23 de octubre Sofía celebró su cumpleaños número 26, donde estuvo a lado de sus seres queridos, aunque en las imágenes no apareció la reconocida actriz, Angélica Rivera.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que la joven actriz compartió una serie de fotografías donde se puede ver que celebro su cumpleaños muy enamorada a lado de su pareja Pablo Bernot.

Sofía Castro le dio las gracias públicamente a su padre “El Guero” Castro, quien se encargó de hacerle esta lujosa fiesta, donde hubo deliciosa cena y la decoración estuvo llena de globos y flores que adornaron el lugar.



Que gran noche y que bonito empezar así mi festejo de cumpleaños La pase bomba ha sido de mis mejores festejos, gracias team @pbernotk @macavalle @patricioricaud @nekane.im @diego__puig @adri_cantarell @juanhaddadg @anapaulalelo s !! Lo dimos todo!! Que bonito se siente sentirse tan querida y festejada no saben lo divertido q estuvo” se puede leer en la publicación.

Además Sofía agregó que hasta tuvieron la oportunidad de cantar y pasar un rat agradable con sus amigos, aunque en esta ocasión no se pudo ver ni a su madre ni hermanas presentes.

Por supuesto los fanáticos de la artista hicieron llegar sus muestras de cariño y felicitaciones en la publicación: “felicidades Sofi”, “te quiero mi niña”, “que hermosa”, “feliz cumple hermosa”, son algunos de los que se pueden leer.





Sofía Castro sale en defensa de Angélica Rivera

Luego que se diera a conocer de que supuestamente Angélica Rivera esta siendo investigada por cuentas millonarias, Sofía Castro salió en su defensa durante una reunión con la prensa.

“No voy a hablar al respecto porque es algo que no me incumbe, que no es cierto. Ni sé, no es cierto, no me incumbe, eso ya pasó. Mi mamá está tranquila, yo sé perfectamente quién es mi mamá, entonces también prefiero mantenerme muy al margen en ese tema”.