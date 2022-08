¿Sofía Castro se encuentra "embarazada"?

CIUDAD DE MÉXICO.- Sofía Castro se ha destacado en el medio del espectáculo por su talento, además de ser hija de Angélica Rivera y “El Güero” Castro que se han posicionado como una de las figuras más famosas del medio artístico.



La joven de 25 años en los últimos años es una de las más activas en redes sociales, donde suele compartir videos y emotivas fotografías a lado de su novio, además de las vacaciones que llega a ser con su familia.



Hace unas horas por medio de su cuenta de Instagram, la actriz publicó un captura de pantalla donde un usuario le habría cuestionado sobre si estaba embarazada, es por eso que la joven decidió romper el silenció y contestar ante estos rumores.

Sofía Castro por su parte dejó en claro que no estaba embarazada y descartó que en la imagen se le notara algo así, además invitó a los usuarios limiters a de opinar o comentar suposiciones al hablar del cuerpo de alguien más.

Pues no, no estoy embarazada, no creo que en esta foto me vea o parezca, pero si, sí, creo que tenemos que tener mucho cuidado los comentarios o suposiciones del cuerpo de los demás es un tema delicado, Y ya por favor normalicemos no hablar, opinar o suponer del cuerpo de los demás” fue parte de lo que escribió la joven.

Además la hija de Angélica Rivera agregó que quizá en ocasiones noviene de una mala intención pero invitó a sus fanáticos a no opinar o criticar sobre este tipo de temas que pudieran “perjudicar” a otras personas.

Los usuarios hicieron llegar sus comentarios en la publicación donde en su mayoría reconocieron lo hermosa que se ve: “que preciosa estás”, “eres linda siempre te queremos ver”, “luces radiante por eso piensan que estás embarazada”, “eres muy bonita no hagas casoa comentarios malintencionados”, son algunos de los que se pueden leer en la publicación.

Sofía Castro niega dejar México por otras oportunidades

La joven ha destacado en la televisión mexicana por su talento y aunque el “sueño” de toda actriz pudiera ser llegar a Hollywood, Sofía reveló que por su parte no tiene pensado irse del país.

“La verdad es que no, yo he hecho mi carrera aquí en México y estoy muy orgullosa de lo que he hecho, obviamente México es mi país, me encanta trabajar aquí y voy a seguir trabajando aquí o en cualquier parte del mundo donde se me presente una oportunidad” comentó la actriz.