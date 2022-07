Sofía Castro niega dejar México para buscar otras oportunidades

Ciudad de México.- La actriz Sofía Castro se ganó su lugar en el mundo del espectáculo debido a su participación en novelas mexicanas.

Y aún cuando muchas actrices jóvenes como ella buscan entrar en la Meca del Cine para hacerse de una carrera en Hollywood, la hija de Angélica rivero confesó por qué ella descarta esa posibilidad.

La verdad es que no, yo he hecho mi carrera aquí en México y estoy muy orgullosa de lo que he hecho, obviamente México es mi país, me encanta trabajar aquí y voy a seguir trabajando aquí o en cualquier parte del mundo donde se me presente una oportunidad”

Explicó Castro durante su encuentro con la prensa en un evento realizado en la Ciudad de México.

No abandonaría México

De igual forma, Sofía confesó que no dejará el lugar azteca para irse a otra parte del mundo: “Aquí es donde más tengo trabajo y también mucho del que pueda abrirme un cierto camino en cualquier parte del mundo, Estados Unidos, o en donde sea, es por lo que he hecho aquí en mi país”, manifestó.

Hace meses la joven reveló que ha sufrido de discriminación en Estados Unidos cuando decidió ir a estudiar actuación a Los Ángeles, California, en 2017.

“Un maestro del conservatorio donde yo estaba me reprobó por ser mexicana, y feo porque me reprobó a mí y a un compañero, a un amigo mío, que se llama Sam, afroamericano... Se burló de mí y mi acento, y (me dijo): ‘Es que ustedes los mexicanos quieren venir aquí a cumplir el sueño americano y cumplir el sueño de Hollywood’, y yo así de: ‘Tengo 20 años, vengo a estudiar a tu escuela, o sea, me vengo a preparar, independientemente de donde quiera yo trabajar’”, relató Sofía aquella ocasión

Finalmente, Castro aseguró que a pesar de que ambos decidieron denunciarlo, las autoridades del colegio no hicieron nada para defenderlos.