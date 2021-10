Sofía Aragón termina con su compromiso

CIUDAD DE MÉXICO.- Sofía Aragón es una de las nuevas conductoras de ‘Venga la Alegría’, quien el año pasado había recibido la propuesta de matrimonio por parte de Francisco Bernot.

A finales del 2020, Sofía emprendió un viaje a Nueva York a lado del que era entonces su novio, en medio de las calles de la gran ciudad, la exreina de belleza recibió su anillo de compromiso por parte de su pareja.

Desde entonces a la conductora se le podía ver muy enamorada en sus redes sociales, pero los rumores de un rompimiento comenzaron, cuando eliminó las fotografías con su entonces prometido.

A través de una entrevista con ‘Ventaneando’ Sofía confirmó que ambos habían tomado la decisión de separarse desde el pasado mes de junio, pero el acuerdo fue que vivirían el duelo de manera privada.

Sofía confesó que en ciertas ocasiones hay banderas rojas, que les tienes que poner atención para cuidarte y tener un poco de amor propio, porque al final las personas no cambian, si no que su pareja debe amarla tal como es.

Creo que tenemos que aceptar a esa persona como es y si no podemos aceptar ciertas cosas, tenemos que agradecer todo lo que hubo, y partir de manera generosa y decir ‘no puedo con esta situación, me está doliendo muchísimo’, pero te dejo en libertad porque seguramente hay alguien que así exactamente como tú eres, le va a encantar y no te va a pedir que cambies nada de ti” comentó la también modelo.

Además la conductora agregó que Francisco forma parte de su pasado y en estos momentos no mantiene contactó con él, pero eso no quita que le duela no haber sido el amor de su vida.

“No, ya no tengo nada de contacto con él desde hace dos meses más o menos. Me duele que yo no pude ser el amor de su vida cuando lo quise tanto, pero él ya es parte de mi pasado y siempre va a ser parte de mi corazón, fue alguien muy importante para mi pero ya no es parte de mi presente”,reveló Sofía.

Sofía Aragon sufre endometriosis

Desde hace unos meses Sofía ha ido compartiendo en sus redes sociales que padece endometriosis, situación que ha complicado su salud y hasta ha ido a dar el hospital por este padecimiento.

Fue la misma conductora que publicó una imagen en la que dio a conocer que se encontraba en algunos procedimientos y que haría un video para poder resolver las dudas de su seguidores.

Con información de TVNotas