Sofía Aragón esclarece rumores de romance con Roberto Romano

Ciudad de México.- La modelo Sofía Aragón se manifestó con respecto a las especulaciones donde aseveraban el inicio de una relación con el actor Roberto Romano a pocos meses de confirmar que había pospuesto la boda con Francisco Bernot.

En su estancia por la alfombra de los Premios de la Radio, la ex reina de belleza negó dicha información y aseguró no tener un amor en este momento.

Yo no sé de dónde inventan tantos novios y tantos rumores”, manifestó Sofía sin dar mucha importancia a estas especulaciones, a pesar de que hace algunos días trascendió que sus seguidores no estaban de acuerdo con esta relación...De entrada, no estoy saliendo con nadie, no tengo ningún novio, tengo mucho tiempo soltera, desde que terminé mi relación”