¡Se van en contra del reality! Roberto Romano regresa a "La Casa de los Famosos" y fans explotan

CIUDAD DE MÉXICO.- Los seguidores del realiy de "La Casa de los Famosos" quedaron realmente sorprendidos luego de ver que uno de los integrantes eliminados regresó para reencontrarse con una de las participantes con quien tuvo fuertes enfrentamientos y también momentos un tanto sensuales.

Se trata de Roberto Romano, quien llegó a convertirse en uno de los concursantes más criticados por su participación en el programa de Telemundo, por lo que hace varias semanas fue eliminado a votación del público.

Sin embargo, la noche del 9 de noviembre el actor entró a la residencia para visitar a Alicia Machado, quien es una de las finalistas y la favorita de los televidentes.

Y es que ambos famosos protagonizaron varias escenas románticas y candentes durante el tiempo que pasaron juntos dentro del concurso, aunque poco después fue Romano quien terminó por rechazarla, lo que provocó que el enojo por parte de los fans de la ex Miss Belleza.

Pero para sorpresa de todos, Romano regresó para tener una cita en la suite de "La Casa de los Famosos" junto a Machado, quien se mostró bastante impresionada al ver un camino de pétalos de rosas que la llevaron al balcón para ver nuevamente a su expareja.

Una vez que se reencontraron, la actriz se mostró evidentemente emocionada por ver a gran amigo y amor, por lo que lo abrazó por un largo tiempo y tuvieron la oportunidad de estar a solas luego de que Roberto Romano saliera de la producción tras ser eliminado.

Pese a la alegría de Alicia Machado, la reacción del público no fue la misma y varias opiniones se dividieron en redes sociales luego de ver que el actor regresó. Y es que hay que recordar que, en múltiples ocasiones, el famoso fue acusado de ser violento y de cometer violencia psicológica y física en contra de Machado; además de ser señalado por haber tenido relaciones sexuales con Kimberly Flores, esposa de Edwin Luna.

Ante esto, la audiencia expresó su descontento a través de Twitter, pues a nadie le agradó que el actor tuviera la oportunidad de regresar a la residencia solo para visitar a su antiguo romance, quien le expresó que queria empezar una relación sentimental y éste la rechazó en su momento.

"No queremos a Roberto Romano, por algo lo sacamos", "Qué concepto tan retorcido de amor tienen", "Acaso no vieron cómo la trataba y maltrataba?", "Alicia no merece vivir ese infierno", "Telemundo cómplice de Roberto Romano al matrato psicológico de Alicia Machado", "No al maltrato a la mujer", fueron tan solo algunos de los comentarios que destacaron en la red social.