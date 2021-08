Sobrino de María Félix ayuda a Eiza González para película de 'La Doña'

Ciudad de México.- Eiza González se encuentra en medio de la controversia tras anunciar con bombo y platillo que dará vida a María Félix en una cinta biográfica que producirá junto a Dana Harris y Nicole King.

Y es que el abogado Guillermo Pous reveló que el heredero universal de ‘La Doña’, Luis Martínez de Anda, no autorizó este proyecto cinematográfico, por lo que las especulaciones con relación a la cancelación de la película no se hicieron esperar,

Sin embargo, Alfredo Félix, sobrino de María, aseguró que más allá de la negativa del abogado Pous, existe una situación que impide al heredero de ‘La Doña’ dar su brazo a torcer con esta cinta.

Entre esa guerra de egos nunca se va a poder hacer nada, están hundiendo la imagen de María, yo digo que, si ya tienen la oportunidad, que hay una propuesta de Hollywood en puerta y va a ser un gran proyecto, en lugar de restar hay que sumarle. Creo que a nosotros como mexicanos y también a Luis Martínez como heredero le conviene que el nombre de María Félix sea más expuesto, pero es una guerra de egos y de ideologías muy diferentes

Dijo Alfredo en entrevista con Javier Poza.

De la misma manera, el consanguíneo de la fallecida actriz hizo un llamado al heredero de María Félix y destacó que él ya no tiene las facultades para prohibir que se realice el filme.

“Me da mucha tristeza si van a lograr cómo opacar este proyecto, porque yo siento que, si ya está la operación, y la gente ya está interesada, y es una producción de Hollywood, siento que tienen que dar su brazo a torcer y ser un poquito más accesibles en cuestión Luis Martínez y Pous en sumarle, el sol sale para todos y le conviene a él también. Además, no tiene los derechos, o sea los tiene Walter (Rivera), tiene algunas cosas legales”, destacó.

Por último, Alfredo brindó su apoyo total a Eiza, asegurando que ella será la encargada de confirmar si el proyecto continúa o no. “Yo digo que hasta que Eiza no salga y ella confirme que ha sido estafada o que la coproducción se va a cancelar, yo siento que no hay hacer tanto escándalo o alarmarnos, porque hasta que ella no dé la cara, yo siento que ya va a ser la respuesta definitiva sobre si se va a hacer o no se va a hacer”.