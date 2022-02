Silvia Pinal estrenará documental sobre su vida

MÉXICO.- Silvia Pinal confirmó que llegará a la pantalla un documental sobre su extensa trayectoria y su vida personal por medio de una famosa plataforma de contenido. Según la actriz, el proyecto está siendo impulsado por su hijo, Luis Enrique Guzmán.

Sin embargo, Pinal reveló que no está al tanto de los detalles del proyecto, pero está segura de que será algo especial. “Hasta ahorita, no tengo la menor idea de qué va a ser porque suena muy especial, muy bueno, pero hasta ahorita no tengo ni idea de en qué va a salir y a qué hora va a salir”, comentó a las cámaras de Ventaneando.

Para sorpresa de muchos, la primera actriz comentó que la idea del documental no es del todo de su agrado y prefiere dejarlo todo a su hijo, para que él cuente su versión. Por esta razón no ha firmado ningún documento y prefiere que Luis Enrique se haga cargo de los detalles.

"No he firmado nada, ni espero porque eso de que yo tenga que firmar lo que es mi vida, no me satisface. Yo creo que Luis Enrique sería el más apropiado porque es el que está más cerca de todo, pero bueno, todavía falta, estamos hablando de cosas que todavía se van a quedar en el aire, reveló.

¿Cuándo se estrena?

Aunque Pinal no conoce la fecha exacta del estreno para su documental, comentó que es muy precipitado pensar que llegue al público este año. Por lo que sus fans tendrán que esperar hasta el 2023 para conocer el proyecto.

"Pues, creo que este año ya estamos muy forzados, pero bueno, nunca sabe uno, muchas reuniones, muchas citas. Yo creo que mi vida está en margen y la gente ya está muy enterada de muchas cosas, entonces, como que no va a ser sorpresa, pero por lo pronto nosotros estamos felices y fascinados de que se estén tomando las reuniones" finalizó Pinal.