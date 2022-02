¿Silvia Pinal perderá su teatro por problemas económicos?

Ciudad de México.- Luis Enrique Guzmán habló sobre la reciente noticia que se filtró donde diría que Silvia Pinal podría perder su teatro por problemas económicos.

Desde hace algunos años, el teatro de Pinal se encuentra en cuidado de su amiga Mónica Marvan, pero de acuerdo con los conductores de Venga la Alegría, hay cierto movimientos que no les comienzan a agradar a los hijos de Silvia.

Dicha la situación, Luis Enrique detalló:

No creo que se lo hayan querido quitar, pero sí muchos empresarios, y muchos productores, se alejaron precisamente porque pues era imposible tener un contrato así y además con decencia y con elocuencia, al revés, era que la gente tenía una experiencia difícil y se tenían que ir a otro lugar o a otro teatro”

El manejo de Marvan

Acerca del modo en que Marvan emplea el lugar, explicó: “Estamos en planes de liquidarla precisamente para que ya no haya problemas, tampoco queremos hacer problemas, o sea, hacerle problemas a mi mamá, porque mi mamá tiene una amistad de muchos años y se respeta todo eso, pero ya es una nueva era en la que necesitamos mover las cosas, no nada más dejarlas ahí estacionadas”.



Posteriormente, Luis Enrique aclaró que, junto con sus hermanas, Sylvia Pasquel y Alejandra Guzmán, está tratando de reactivar la actividad, tras mantener el lugar dos años cerrado.

“De mis hermanas, de mí y de mi mamá, podemos echar un poquito a andar, o queremos echar a andar otra vez el teatro, para que haya teatro de calidad, para poder traer obras de fuera, para poder poner obras nacionales de calidad y musicales, lo que siempre ha querido mi mamá”, aseguró.

Finalmente, el hijo de Doña Silvia destacó que mantener el recinto no es nada barato y su madre “no ha podido recapitalizar” todo lo que invirtió, pues han tenido “gastos tras gastos y las entradas han sido pocas”, pero al saber que es el legado que dejará su madre, lucharán para no perderlo.