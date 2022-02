Enrique Guzmán recuerda romance con Angélica María

Ciudad de México.- El músico Enrique Guzmán resurgió en el programa Hoy con el fin de celebrar su cumpleaños, ser homenajeado, además de contar algunas anécdotas de su trayectoria como artista.

Al recordar las mujeres con las que colaboró, entre ellas Angélica María y Rocío Durcal, el cantante exteriorizó que le gustaban ambas artistas, pero no logró tener un romance con ninguna de las dos.

Conjuntamente, rememorando su trabajo con la madre de Angélica Vale, Enrique dijo a las conductoras:

ese (tren) no se me ha ido todavía, ese todavía falta […] todavía no, ¿me esperas? .... (mi esposa) me dará permiso”