¡Silencio, Bruno! Jack Dylan Grazer, personaje de Luca, se declara bisexual

ESTADOS UNIDOS.- Luego del escándalo internacional por la duda de espectadores de “Luca” sobre si la película trataba del primer film gay de Pixar, ahora se dio a conocer que el intérprete de Alberto Scorfano se identificaba con la comunidad LGBTQ+.

Ante esta película hubo internautas que aseguraron que se trataba de una alegoría al romance de “Call me By Your Name”, por la gran similitud entre personajes jóvenes italianos que crean un fuerte vínculo durante el verano.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Sin embargo, el director Enrico Casarosa aclaró que únicamente se trataba de una amistad sincera entre dos niños, además de estar basada en una historia personal del cineasta por lo que decidió crear un film que hable sobre amistades que te ayuden a crecer y construir la identidad personal.

Por otro lado, la noticia de Jack Dylan Grazer al confirmar su bisexualidad sorprendió a varios internautas, aunque algunos comentan sobre que esta revelación llevaba tiempo en rumores, hasta que oficialmente se confirmó por parte del actor.

El intérprete de “Beautiful Boy”, reveló su orientación sexual a sus seguidores de Instagram mediante un En Vivo donde hablaba sobre su rol en “Luca”. Y, los usuarios aprovecharon el tema en tendencia sobre si Pixar presentaba un film LGBT, a lo que Jack Dylan contestó “Soy bisexual”, para terminar la oración decidió añadir la pegajosa frase de Alberto “¡Silencio, Bruno!”.

Jack Dylan Grazer sale del armario como bisexual



En un live de IG le preguntaron si es gay y respondió que es bi y después gritó SILENZIO BRUNO! Sus pronombres son he/they.



Además de salir en It, Shazam! y We Are Who We Are, es la voz de Alberto en #Luca pic.twitter.com/WiwZSnvuoJ — Pedro J. García (@fuertecito) July 2, 2021

Referente de la comunidad LGBTQ+

Jack Dylan Grazer participó en la famosa serie de HBO “We are who we are”, del director de “Call Me By Your Name”, Luca Guadagnino, en ésta Dylan protagonizaba un personaje gay que se encontraba en un fuerte descubrimiento de su orientación sexual.

Ya no es solamente su personaje, Fraser, sino que ahora también el propio Jack Dylan Grazer me sirve como ‘Bi disaster icon”. Espero que esté pasando una muy buena tarde. Estoy muy feliz ����✨�� pic.twitter.com/x17h6qGjOU — Jude St. Francis ���� (@javicarballeira) July 2, 2021

A sus 17 años, el actor se convirtió en un referente de la comunidad gay para el público joven, y con su reciente revelación ha mostrado la importancia de no avergonzarse por ser quiénes son, además de que varios internautas aseguran que se convierte en un ejemplo para los jóvenes actores de Hollywood que aún temen hablar de su sexualidad.