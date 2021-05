Siguen quejas de famosos contra aerolínea por mal servicio

Tijuana, BC.- Las quejas contra la línea aérea de Volaris no terminan, luego del escalándolo que armará Mayeli Alonso, la ex de Lupillo Rivera ahora se suma, Juan Rivera y Eduin Caz de Grupo Firme.

El ex cuñado de Alonso, viajó de Tijuana a Culiacán y se enfrentó a la sobreventa de boletos, cuando él y su acompañante ya traían el vuelo comprado.

“Hoy teníamos un vuelo a las siete y media de la mañana para aterrizar a las diez cuarenta y cinco en Culiacán, teníamos una agenda hecha.

No pueden reservar

“Salimos de mi casa a las tres de la mañana, me meto a la aplicación de Volaris y no se podía reservar el vuelo (documentación)”, explicó Rivera.

Tampoco a su acompañante la aplicación le permitía, y además le estaba cambiando el vuelo a las 11:00 horas.

“Nos dijeron que ya no podíamos subirnos al vuelo y que veníamos tarde”, el caso es que estuvo alegando hasta que finalmente los dejaron pasar y para colmo el vuelo tenía retraso de una hora.

Y para que no armara una trifulca como su ex cuñada, le hablaron a seguridad para evitar cualquier contratiempo.

No le permiten volar a su hija

Eduin Caz de Grupo Firme pasó también el coraje de su vida, a su hija de diez meses de nacida, no le permitió Volaris que viajara de Guadalajara a Chicago en vuelo internacional cuando la menor es ciudadana americana.

Su familia directa, incluyendo su mamá y sus suegros volaron de Tijuana a Guadalajara y luego lo harían a Estados Unidos para llegar a la presentación de la agrupación tijuanense en una fecha importante para la alineación.

“A mi mujer le pedían un pasaporte mexicano de la niña y pues la niña nació en Estados Unidos y no tiene, le enseñaban su acta y toda la documentación de no adeudo y todo bien pues, no es la primera vez que volamos con ella”, destacó Caz en su Instagram.

Aunque tienen avión privado

Firme tiene un avión privado, pero tampoco lo pueden mover a su antojo, porque tiene un costo eso, y Caz trata de economizar y planear sus gastos.

“No me podía decir que no se puede, porque no era la primera vez que volábamos”, aseguró, “y le decía (a su esposa) que pidiera la atención, pues nosotros no somos cag&$@nes, ni agresivos, iba a buscar al gerente, no lo busco y cerró el vuelo y se acabó”.



Y dejaron a los siete de la familia sin tomar el vuelo, y eso también repercute en la pérdida, más aún que nadie le da una respuesta clara.

Hacen movimientos en avión privado

Tuvieron que mover el avión privado para ir por toda la familia a Guadalajara, llegar a Tijuana, bajar a la menor, regresar la familia de nuevo para poder hacer ruta y llegar a Los Ángeles, California.

“Yo tuve que cruzar a la niña, pero pues imagínate el gastadero, no más porque a la señorita de volaris se le hincharon los...lo que me molesta es que no es la primera vez que vuela la niña”, puntualizó.

El caso es que con todo y los compromisos que representa ser el líder de la agrupación, Eduin Caz está a cargo de su princesa Geraldine, en lo que la familia lo alcanza.

Recomendó a la aerolínea tener mejor trato al cliente, él tuvo la manera de solucionarlo, pero habrá muchos usuarios que no lo logran y no es justo.