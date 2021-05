Grupo Firme promete concierto gratis si gana el Cruz Azul

CIUDAD DE MÉXICO.- Grupo Firme demostró su afición al Cruz Azul, tanto así, que aseguraron que darán un concierto gratis si el equipo se convierte en el campeón de la Liga MX 2021.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, Edui Cazeres, vocalista de la agrupación, reveló que es un gran fanático del cuadro cementero, y le ilusiona que pueda conseguir el campeonato en su enfrentamiento con Santos este domingo 30 de mayo.

“Mucha gente no sabía que yo le voy a Cruz Azul, porque tengo amigos de muchos equipos, pero desde chiquito le he ido al Cruz Azul y creo que ahorita tenemos una racha excelente, tanto ustedes como nosotros, y sé que les gusta el Grupo Firme. Mi manager Isael Gutiérrez y Ever Gutiérrez también le van a Cruz Azul y les queremos dar un mensaje de motivación“, comentó.

Fue en ese mismo video que le hizo saber a sus más de 3 millones de seguidores en Instagram que si el Cruz Azul se convierte en el campeón de la Liga MX 2021, Grupo Firme ofrecerá un concierto gratis.

Si el Cruz Azul queda campen este año, Grupo Firme se compromete a cantarles totalmente gratis”, prometió Eduin.

“Es un gasto enorme el poder ir, llevar la banda norteña y todo para que ustedes se diviertan, pero si quedan campeones, Grupo Firme les regala esa tocada a toda la gente de Cruz Azul. Tenemos que quedar campeones, este es nuestro año. ¡Ánimo, arriba La Máquina!“, agregó.

GRUPO FIRME SUMA MÁS CONCIERTOS A SU AGENDA

Grupo Firme sigue imparable. Mientras marcan sould out en su gira por Estados Unidos, anuncian su séptima fecha para el Staples Center de Los Ángeles, California.

Con un boletaje por arriba de los once mil espectadores, esto por las restricciones de la pandemia, el septeto suma ahora el miércoles 4 de agosto a sus seis fechas restantes y todo por petición de su público.

Los intérpretes de “El Roto” son sin duda el fenómeno del momento en la música regional mexicano, y no solo el Staples está dándose a notar, pues también para sus presentaciones de San Diego el 14 de agosto en el Pechanga Arena, ya no hay boletos.