“Si no tienen vocación, no tengan hijos”: Juan Soler

CIUDAD DE MÉXICO.- "Así como no todas las mujeres tienen vocacion de ser madres, no todos los hombres deberían ser papás". Esta es la reflexión que Juan Soler compartió para EL IMPARCIAL respecto a la paternidad.

El actor de "La Mexicana y el Güero" hizo un llamado a sus seguidores a no tener hijos si no tienen la vocación, pues lamentó que haya niños abandonados o hijos que sientan el vacío emocional por el descuido e indiferencia de sus padres.

Hay padres que no tienen vocación y los invito a no tener hijos. No es una obligación. Tener hijos es algo que debería estar dentro de la vena, pero no. Así como hay mujeres que no tienen vocación de madre, no todos los hombres deberían ser papás", dijo Juan Soler a EL IMPARCIAL.