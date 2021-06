¿Por qué Juan Soler no ha podido conocer a su nieta?

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de revelarse el 17 de marzo pasado, que Juan Soler se había convertido por primera vez en abuelo, el actor reveló que no ha podido conocer a su nieta Alfonsina, ya que la bebé y su madre se encuentran en Argentina.

En una entrevista para el programa “Hoy”, Soler declaró que se encuentra desesperado por no poder ver a su nieta, quien ya cumplió tres meses de nacida, ya que no ha podido viajar por motivos de la pandemia y por las restricciones que el Gobierno de Argentina ha puesto para el ingreso de los turistas al País.

El Gobierno de Argentina, que es una porquería. Estamos con un problema enorme de no poder entrar o salir. No sabes si llegues y puedes salir de nuevo. Quitaron todas las aerolíneas, hay una sola aerolínea de bandera nuestra, que es un desastres, entonces, no he podido conocer a mi nieta, todavía”, dijo.