Sherlyn reveló que recibió extorsión por supuestas fotografías "comprometedoras"

CIUDAD DE MÉXICO.- Sherlyn es una de las actrices con más renombre en la televisión, en sus últimas declaraciones ha revelado que se encuentra preparando nuevos proyectos con los que volverá a la conducción.

Desde hace un par de años que la artista se ha vuelto muy activa en sus redes sociales, donde la mayoría de las veces da a conocer sus vacaciones y los lugares donde se encuentra en ese momento.

Hace unas horas la artista mexicana denunció a través de su cuenta de Instagram que estuvo a punto de ser víctima de hackeo al recibir un mensaje en el que la advertían que tenían fotos comprometedoras que podrían ser publicadas.

Sherlyn mostró el mensaje que le había llegado y los links que se le solicitaban para que pudiera evitarlo, evidentemente la actriz no dio ‘click’ porque sabía que podrían robarle toda su información.

¡¿Por qué hay gente muy fea por ahí en la vida que nada más anda viendo cómo la felicidad del otro le estorba, como el brillo del otro le estorba y le causa dolor de panza?! Evidentemente no pique nada y afortunadamente tengo todas mis cuentas con doble verificación, con códigos de autentificación, etc., etc., etc., pero no puedo creer que haya gente tan descarada” se puede leer en la publicación.