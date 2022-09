Sherlyn reveló que profesión hubiera tomado si no hubiera sido actriz

CIUDAD DE MÉXICO.- Sherlyn es una de las actrices con mayor popularidad de la televisión, gracias a su larga trayectoria se ha destacado por su talento y carisma frente a las cámaras.

Sin embargo la actriz desde hace un par de años se ha vuelto muy activa en redes sociales donde ha ido compartiendo un poco de lo que ha sido su vida materna a lado de su hijo André.

Constantemente la artista suele realizar dinámicas con sus miles de seguidores y en esta ocasión les propuso que le hicieran las preguntas que quisieran, con el objetivo de que la pudieran conocer mejor.

Uno de sus fanáticos le cuestionó que si a que se hubiera dedicado si no fuera actriz, a lo que Sherlyn respondió que sin dudarlo sería abogada, debido a que el tiempo que estudió derecho lo habría disfrutado bastante.

Seguramente hubiera sido abogada, el tiempo que estudié derecho me gustó muchisímo, me parece que las injusticias se deberían de radicar en ese sentido y los abogados buenos lo hacen” comentó la artista.

Por supuesto sus seguidores quedaron impactados y uno de ellos aprovechó para preguntarle que si que proyecto estaba realizando en Estados Unidos a lo que ella respondió que sería conductora del programa ‘Mira Quien Baila’.

Desde hace unas semanas Sherlyn reveló que se encontraba muy emocionada con dicho proyecto porque sería su regreso a la conducción y tendría una nueva oportunidad de estar frente a los reflectores.

Sherlyn inicia proceso para ser mamá

Sherlyn ha disfrutado tanto su etapa como mamá a lado de su hijo André que recientemente confesó que decidió iniciar el proceso para tener otro bebé y brindarle un hermano a su hijo.

"De hecho yo si por mi fuera me hubiera quedado más días en la vacación, pero regreso a visitar a mi doctor, vamos a exámenes a todo, mismo proceso y vamos a ver cuando pega, pero empiezo el proceso ya” confesó la actriz durante su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México para las cámaras del programa Chisme No Like.