Sherlyn cuenta la historia de amor de sus padres

CIUDAD DE MÉXICO.- Sherlyn es una de las actrices con mayor fama en la televisión mexicana, se ha ha podido ver dedicada totalmente a su hijo André de un año.

Por medio de sus redes sociales la artista ha ido compartiendo un poco de su maternidad y de cómo ha sido esta nueva etapa de su vida, en la que ha incluido en todos sus planes a su hijo.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que la actriz realizó una dinámica de preguntas y respuestas, con el objetivo de que los usuarios le cuestionaran más de su vida personal.

En la grabación se puede ver que a la actriz le cuestionaron sobre cuanto tiempo tenían sus padres juntos y cómo se habían conocido, por lo que decidió que fueran ellos los que respondieran.





“36 años juntos” comentó el padre de la actriz.

Mientras que la mamá de Sherlyn reveló que en una tienda, pero el padre de la artista interrumpió y revelo que en un Ferrari, mientras que ambos se rieron, por su parte Sherlyn quedó sorprendida.

Por otro lado otro de sus seguidores fue que le cuestionó sobre la razón de que no compartía tantos videos con su sobrino, a lo que la actriz reveló que no siempre estaba grabando su vida.





Sherlyn inicia proceso para ser mamá “sola, soltera y solicitada”

A pesar de que hace un par de semanas Sherly fue captada en un viaje por Europa a lado del diputado José Luis ‘Chani’Toledano, aseguró que de momento está soltera y nos busca ninguna relación.

“Enamorada de mi hijo, sin pareja, estoy soltera. Sola, solicitada y soltera. Tengo mucho pretenso político regularmente, pero por el momento, como que uno escoge, estoy sola, sola, sola sí, pero sola en espera de encontrar a esa persona que esté completa, no quiero un tóxico y no quiero a nadie que no vaya a ser un buen ejemplo para mi hijo”, manifestó.