Sherlyn aun duerme en cama de sus papás

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque Sherlyn es una de las actrices más famosas de la televisión mexicana, en los últimos años se le ha podido ver dedicada totalmente a su hijo André.

A través de sus redes sociales la artista ha ido compartiendo un poco de lo que ha sido su maternidad, los viajes que realiza a lado del menor y también de aquellos proyectos que va teniendo en puerta.

Hace unas horas por medio de su cuenta de Instagram Sherlyn reveló que en algun momento de su vida le prometió a sus padres que hasta las 50 años “dormiría” con ellos, situación que llamó la atención de sus fanáticos.

Ante esta declaración la madre de la actriz respondió que si alguna vez se llegara a “separar” de su esposo sería porque Sherlyn suele dormir en medio entre ellos.





No se anda divorciando he” dijo Sherlyn.

Debido a que en ocasiones se hacen rumores o chismes, Sherlyn dejó en claro que sus padres siguen juntos y que la suelen aceptar en la cama por su hijo André quien está muy consentido.

Seguramente los usuarios hicieron llegar sus muestras de cariño y buenos deseos para los padres de la actriz, quienes se han dedicado apoyarla en el cuidado del menor.

Sherlyn recibió extorsión por supuestas fotografías “comprometedoras”

Hace un par de semanas que la actriz denunció a través de su cuenta de Instagram que estuvo a punto de ser víctima de hackeo al recibir un mensaje en el que le advertían que tenían fotos de ella comprometedoras.

"¡¿Por qué hay gente muy fea por ahí en la vida que nada más anda viendo cómo la felicidad del otro le estorba, como el brillo del otro le estorba y le causa dolor de panza?! Evidentemente no pique nada y afortunadamente tengo todas mis cuentas con doble verificación, con códigos de autentificación, etc., etc., etc., pero no puedo creer que haya gente tan descarada” se puede leer en la publicación.