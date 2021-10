Sherlyn responde a críticas tras justificar mordida de su perrita a su hijo André

Ciudad de México.- Sherlyn se vuelve a poner en medio de la polémica a causa de su hijo.

La actriz relató el susto que sufrió con su hijo André, cuando al regresar del trabajo se encontró con que su perro le había propinado un buen mordisco al bebé en la cara, justo debajo del ojo.

A pesar de que ya eliminó la publicación donde se observaba el daño que sufrió el niño, la actriz confesó su incomodidad e incluso admitió ser “la peor madre” ante los señalamientos que recibió por esta acción.

Yo la peor: En días pasados les platiqué que mi perrita Neni, mordió a @andrenuestrobebe. En mis historias les explicaba que André mi bebe es intenso y qué tendrá que aprender a tratar con más delicadeza a mi perra, Seguido de eso llegaron muchos comentarios diciéndome cosas como: “tienes que dormir a la perra”, “Es necesario que la regales”, “No cuidas a tu hijo”, “Quieres más a tu perro que al bebé”, “Eres una mala mamá”, “Eres irresponsable”. Y si el decir que un niño tiene la capacidad de aprender cosas que un animal no puede, me hace mala mamá, les tengo noticias soy la peor, porque además no pienso regalar, ni dormir a mi perra, ni prohibirles que sigan conviviendo”, expresó Sherlyn en un extenso mensaje.

Sherlyn asegura que la gente exageró

Asegurando que la gente exageró con la situación que vivió, la también conductora agregó: “Llegue a leer notas en las que incluso decían que estuvo a punto de sacarle un ojo (cuando tuvo un rasguño que fue revisado por su pediatra). Las redes sociales nos han dado la posibilidad de opinar sobre temas de los que muchas veces ni siquiera sabemos. Y nos volvimos autoridad y jueces de la vida de los demás. Les tengo noticias, hago muchas cosas más que también están mal vistas, elegí ser mamá sin un papá para André, duerme en mi cama, mientras sea posible quiero tenerlo tan cerca como pueda, no le pongo babero, le permito experimentar con su comida, cuando siento que hace frío decido no bañarlo, de vez en cuando le doy dulces, no lo dejo que llore, soy de la idea que mientras pueda evitarle cualquier sufrimiento lo voy a hacer aunque tenga 40 años, lo dejo estar descalzo, hemos jugado bajo la lluvia, hay días en los que no se quiere dormir temprano y no lo forzó a hacerlo aunque este implique romper la rutina, dí lactancia un año y un mes, aunque muchos me decían que ya era suficiente, lo dejo comer con la mano cuando así decide. ¿y saben qué? pienso seguir haciéndolo”.

Foto: Cortesía Instagram

De la misma manera, Sherlyn no dudó en señalar a las mujeres que son madres y la juzgaron por este accidente. “¿Cuándo entenderemos que la maternidad es un viaje personal? @andrenuestrobebe Es un niño feliz, Sano, Fuerte, Seguro y lo más importante es que es un niño muy amado y deseado y cuidado. Comparto esto porque quiero pensar que todas las que me escribieron todas esas cosas son mamás perfectas, a las que nunca se le ha caído de la cama su hijo, o nunca se ha raspado una rodilla”.

Finalmente, la artista de 35 años se dijo orgullosa de la labor que está haciendo como mamá primeriza y pidió solidaridad entre todas las damas.

“Estamos comenzando el mes de la mujer y la mejor forma de honrarlo es respetándonos, apoyándonos entre nosotras y dejar de atacarnos. Elijo educar a mi hijo amando a los animales, respetando la naturaleza, el mundo, y a las demás personas, sin importar si estás piensan o son distintas a nosotros. Mi prioridad en esta vida es crecer a un hombre de bien, me siento feliz con el tipo de maternaje que estoy llevando, y si mi hijo y yo estamos felices, (porque lo pueden ver en la cara de un bebé que disfruta todo y en su eterna sonrisa) no veo cuál es la gran preocupación, de las que hoy juzgan y opinan cómo si fueran mamás perfectas, Las mamás perfectas no existen, Solo existimos las mamás que seguimos aprendiendo, Y si eso me hace una mala mamá, si soy la peor”, remató.