Hijo de Sherlyn sufrió un accidente

CIUDAD DE MÉXICO.- Sherlyn al ser una de las actrices más reconocidas queridas del medio del espectáculo, actualmente se encuentra mostrando una de las etapas más importantes de su vida la de ser mamá.

Sin embargo no todo ha sido fácil para la actriz y es que ha tenido que combinar sus labores como mamá y al mismo tiempo seguir trabajando en su carrera, pero en más de una ocasión ha comentado que sus padres son un gran apoyo para ella.

Fue por medio de la cuenta de Instagram de Univision famosos que se publicó un video en el que se muestra como el pequeño André, tiene un rasgada un poco su nariz al parecer por un golpe que sufrió.

¿Te duele tu nariz?” se escucha que le pregunta la artista.

Actualmente la actriz también se encuentra estudiando la Licenciatura de Psicología, otra tarea que se suma en su día a día y fue por medio de sus historias donde reveló que hay días que suelen ser muy pesados para ella.

Sherlyn aprovechó para contarles a su seguidores la lamentable noticia de que su pequeño se había dado un golpe muy fuerte, lo que le ocasionaron heridas en su nariz, es por eso que pidió algunas recomendaciones para ayudarlo a sanar más rápido.

La artista no dio detalles de lo que sucedió, pero publicó una grabación en la que le pregunta a su bebé si le duele el golpe y este responde mientras come, que no, escena que conmovió a sus fanáticos.

Molesta con una persona que casi contagia a su hijo de Covid-19

Hace un par de meses Sherlyn se mostró enojada después de que un hombre que asistió a una reunión de sus amigos, estuvo en contacto con su hijo, un día antes de dar positivo a Covid-19.

La artista comentó que sintió mucho coraje y hasta le habló al hombre para decirle que era una inconsciente y que debió resguardarse para evitar más contagios a su alrededor.