Sherlyn quiere volver a ser madre en el 2022

Ciudad de México.- La actriz Sherlyn sigue feliz y encantada con su reciente maternidad, a pensar de que apenas hace unas semanas le criticaron por el accidente que tuvo André con su mascota que terminó con una herida en el rostro.

Sherlyn ignoró los comentarios negativos sobre su papel como madre y durante su encuentro con la prensa reveló que desea convertirse en madre de nuevo el próximo año.

“Me encantaría tener otro… yo creo que le voy a dar un añito más, y si en un año veo que no, se cierra la fábrica, pero si vemos que las cosas siguen caminando bien, probablemente el próximo año les esté dando la sorpresa”, externó la artista de 36 años.

¿De quién sería el segundo hijo?

Sherlyn descartó estar buscando pareja para su segundo hijo.

Me gustaría que fuera bajo el mismo método, porque para mí es muy importante que los niños tengan el mismo nivel de amor y es imposible querer menos o más a un niño que no es tuyo, entonces yo quiero que mis hijos tengan las mismas posibilidades”

Del mismo modo, señaló que las probabilidades de que el padre biológico sea el mismo que del de su primer bebé son altas. “Es una posibilidad, sí lo tenemos, o sea, lo dejas como en hold para que sea, por si quieres tener otro hijo para que sea del mismo papá, y sí, sí lo haría con el mismo”.

Por último, Sherlyn no perdió la oportunidad de subrayar que ha hecho todo lo posible por ser una mamá totalmente dedicada al pequeño André.

“A mí me pueden tachar de muchas cosas, menos de ser una mamá descuidada, soy una mamá que está 100 por ciento con mi hijo 24/7, André no tiene nana, cuando no está conmigo está con mis papás […] accidentes pasan, y yo no creo que nunca hayamos tenido alguna raspada o un chicón, no sé, pasan accidentes con los niños y no es un tema de descuido, es porque están experimentando y pasan las cosas”, finalizó.