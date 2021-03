Sherlyn llama “perra” a Andrea Legarreta y amenaza con “quitarle” el trabajo; Alex Kaffie le responde

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que un supuesto amigo de Sherlyn filtrara unos audios en el que se le escucha llamando “perra” a Andrea Legarreta y amenaza con quitarle el trabajo en “Hoy”, Alex Kaffie le responde y le dice que ni lo sueñe porque no puede.

El pasado 6 de marzo, en el programa Chisme No Like, se entrevistó a Jorge Clarividente, un hombre que era amigo de la actriz Sherlyn y mostró unos audios y mensajes de texto en el que le dice que tuvo relaciones sexuales con José Ron y otros hombres por venganza.

Supuestamente Sherlyn quería vengarse de José Luis, de Río Romo, quien era su pareja, pero al darse la noticia en los medios de comunicación, en el programa “Hoy” se comentó la nota y entre ellos estaba Andrea Legarreta, por lo que no le gustó muy bien a Sherlyn.

“Lo que te quería enseñar es lo perra que se porta Andrea Legarreta. ¡Qué cosas! Te juro que no tengo ni idea qué le hice. ¡Pin… vieja loca! Pues sí, quién sabe qué le picó. ¡Pobre! Que no ande de mam… al rato le voy a quitar el trabajo y, ¿qué va a hacer?”, habría expresado Sherlyn en los audios.

Jorge Clarividente aseguró que la actriz es capaz de mandarle a hacer brujería para quitarse de encima a quien desee, ya que, según él, así se maneja, a pesar de que profesa el cristianismo.



“No seas ilusa, Sherlyn”: Alex Kaffie

Luego de escuchar los audios que consiguió el periodista Enrique De la Rosa para el programa liderado por Javier Ceriani y Elisa Beristain, el comentarista de espectáculos, Alex Kaffie, aseguró que Sherlyn no tiene el poder en Televisa para correr a la Legarreta, pero Galilea Montijo sí.

Escuché los audios de WhatsApp de Sherlyn en los que llama a Andrea Legarreta "perra" y "pinche vieja loca". También en esas notas de voz dice "que [ Andrea Legarreta ] no ande de mamona, pues al rato voy a quitarle el trabajo". ¡No seas ilusa, Sherlyn! Tú no tienes el poder para «quitarle el trabajo» a la conductora con más antigüedad del matutino de Las Estrellas. Si no tuviste el poder para que Televisa te refrendara tu contrato de exclusividad ¡mucho menos tienes el poder para quitarle el trabajo a alguien más poderosa que tú dentro de la empresa!”, escribió Kaffie.

El especialista destacó en El Heraldo que la única que tiene el poder de sacar a Andrea Legarreta del programa en el que lleva más de 20 años laborando es Galilea Montijo, pero nunca se atrevería, ya que presuntamente ambas tienen un pacto de “hermandad”.

“La única mujer que tiene el poder para «tumbar» de Grupo Televisa a Andrea Legarreta se llama Galilea Montijo. Sin embargo ella no va quitar de 'Hoy' a su homóloga, pues ambas tienen un «pacto matriarcal» y no van a romperlo. "Yo no te tumbo y tú no me tumbas" acordaron hace mucho”, detalló.

El colaborador de “Sale el Sol” indicó que ambas llegaron a ese acuerdo porque se habrían dado cuenta que unidas pueden hacer lo que quieren y que nadie las derrocará.