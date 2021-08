Sherlyn Sánchez, del equipo de Edith Márquez, ganó en “La Voz México”

MÉXICO.- Sherlyn Sánchez es una joven de 16 años que formó parte del equipo de la cantante Edith Márquez en el programa de TV Azteca “La Voz”, y ambas afirman haber sentido una conexión especial.

La menor originaria de Sinaloa logró conmover a los jueces con su interpretación de “El Toro Relajo” de Selena Quintanilla, canción con la que logró la victora pese a su corta edad.

En llanto, la intérprete de "Entiende Que Ya" expresó su emoción y confesó a Sherlyn que se sintió identificada con su participación, pues ambas se desarrollan en el mismo género musical, incluso prometió mantenerse a su lado durante toda la carrera artística de la joven.

Me emociona mucho, tu carrera, tu vida tu voz, todo lo que has venido haciendo, hay una conexión fuerte, de verdad, la interpretación que nos acabas de regalar no tiene nombre”, dijo Edith Márquez.