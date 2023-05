Shakira lanza "Acróstico" inspirada en su amor por Sasha y Milán

ESTADOS UNIDOS.- Este jueves, Shakira lanzó un nuevo sencillo titulado “Acróstico”, una canción de amor respaldada por el piano que reflexiona sobre el amor perdido y la gratitud.

Con éste, su más reciente lanzamiento musical, han surgido diversas especulaciones sobre la canción de la artista. Al principio se creyó que sería una canción en contra de Gerard Piqué, pero el video muestra un lado de Shakira que quizás pocos conocían: su amor y preocupación por sus hijos.

Este sentimiento se ve reflejado en el video a través de animaciones de un ave protegiendo a sus crías en su nido.

Tal como sugiere el título de la canción, en redes los usuarios señalaron que en ciertos versos, la primera letra de cada línea deletrea los nombres de sus hijos.

 

¿Qué es un acróstico?

De acuerdo a la Secretaría de Educación Pública (SEP), un acróstico es un tipo de poema o composición literaria en el que la primera letra de cada palabra, verso o línea se utiliza para formar una palabra o frase específica.

Por lo general, la palabra o frase formada tiene cierta relación temática con el contenido del poema.

Los acrósticos se utilizan a menudo en la poesía infantil, en tarjetas de felicitación y en otros contextos creativos para transmitir un mensaje oculto o para añadir un elemento lúdico al texto.

Acrósticos dentro de la nueva canción de Shakira

En la primera estrofa, la colombiana se centra en Milán:

Me enseñaste que el amor no es una estafa, y que cuando es real no se acaba

Intenté que no me veas llorar, que no vieras mi fragilidad, pero

Las cosas no son siempre como las soñamos

A veces corremos, pero no llegamos

Nunca dudes que aquí voy a estar

A su vez, en esta estrofa inicial, se muestra en el video cómo el ave está construyendo cuidadosamente su nido, asegurándose de que sus polluelos cuenten con todo lo que necesitan.

Esto se traduce como el empeño de la colombiana por crear un hogar en Barcelona, utilizando la lujosa mansión que había dejado en Esplugas de Llobregat, además de la forma en que ha construido su residencia actual en Miami.

En otra estrofa, denota su amor por Sasha:

Se nos rompió solo un plato no toda la vajilla y aunque no sé poner la otra mejilla

Aprender a perdonar es de sabios, que solo te salga amor de esos labios

Si las cosas se dañan no se botan, se reparan, los problemas se afrontan y se encaran

Hay que reírse de la vida

A pesar de que duelan las heridas

Justo al final del video se muestra el nacimiento de los polluelos y a su madre, quien les brinda toda su atención y cuidado, quien se ha mantenido fuerte y les ofrece seguridad ante todas las adversidades.

