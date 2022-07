Shakira devastada tras no llegar a un acuerdo económico con Pique

Tijuana, Baja California.- La mediática relación de Shakira y Gerard Piqué se encuentra intentando llegar a un acuerdo por el bienestar de sus dos hijos.

Chisme No Like reveló que los abogados de la colombiana presentaron un acuerdo a su ex pareja, sin embargo, Piqué no accedió.

Shakira busca mantener completamente a los menores y solventar los viáticos de Pique para que pueda verlos 5 veces al año en la casa de Miami. Además, podrá quedarse en la residencia de la famosa mientras dure la visita.

Sasha y Milan visitarán un mes entero a Piqué durante el periodo de vacaciones. Asimismo, el documento promete cubrir el 20% de 2,5 millones de dólares por una deuda que mantiene Piqué “por problemas judiciales en España”.

El futbolista se negó a dejar ir a sus hijos de Barcelona. Según Jordi Martín , la cantante se encuentra devastada pues le parece injusto quedarse en una ciudad que no se encuentra unida en absoluto.