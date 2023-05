Shakira comparte cena romántica con Lewis Hamilton en Miami

Miami, Florida.- Shakira está en su mejor momento, tanto en su vida profesional como personal. Hace poco fue reconocida como la Mujer del Año en la ceremonia de Billboard Mujeres Latinas, momento en el que aprovechó para dar un poderoso discurso sobre la fidelidad a uno mismo.

Ya no importa tanto si alguien te es fiel o no te es fiel, lo que importa verdaderamente es si sigues siendo fiel a ti misma. Cuando me sentí más perdida, fue la música la que me puso en el camino de regreso a mí misma", dijo la cantante colombiana.