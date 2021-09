Shakira celebra los 90 años de su papá

Tijuana BC.- La fortuna de festejar 90 años a un padre, es un gozo de pocos, tal fue el caso de Shakira que esta mañana celebra la vida de su cómplice, su mejor amigo.

Eres mi inspiración, Mi cómplice y todo, Mi mejor amigo, Felices 90 años espectacularmente vividos!! Te amo con todo mi ser”

Fueron las palabras de la colombiana a Don William Mebarak en su cuenta de Instagram.

De profesión joyero, locutor, periodista, el padre de Shakira tuvo antes ocho hijos en su primer matrimonio, hasta que llegó su niña, su consentida.

Emotivo mensaje en sus redes

“Papá lindo, Has impulsado mis pasos, y has iluminado mi camino. Me has mostrado que la vida es abierta y profunda como un mar y así, le has dado sentido a la mía inundándose de tu alegría”, destacó la intérprete.

Con 44 años de edad, la cantante compartió a sus 70.5 millones de seguidores, la imagen junto a su padre y su mamá, Nidia del Carmen Ripoll.