¡Shakira baila a lado de sus hijos y escena se hace viral !

ESTADOS UNIDOS.- Shakira es una de las cantantes más reconocidas en el mundo, debido a su gran voz y su manera tan peculiar de bailar, pero todo parece indicar que ese don lo heredó a sus hijos Sasha y Milán.

Fue por medio de su cuenta de Instagram de la intérprete de "Waka Waka", que compartió un video en el que aparece en compañía de sus hijos haciendo el reto de baile de la canción 'In Da Getto' de Jbalvin.

Por supuesto la escena a tan sólo unos minutos de publicarse cuenta ya con más de medio millón de 'me gusta' por parte de sus fanáticos y es que al parecer es la primera vez que el pequeño par aparecen bailando frente a la cámara.

In Da getto" with my new dancers @jbalvin" escribió la artista.