"Sex and the City": Se filtra guión que revela el drama de Mr. Big

ESTADOS UNIDOS.- Los detalles filtrados del guión de la tan esperada secuela de "Sex and the City" parecen mostrar que Carrie Bradshaw y Mr. Big se han separado, y están en medio de un amargo divorcio.

En recientes días se han filtrado en redes sociales algunas imágenes de su protagonista, Sarah Jessica Parker filmando en la enigmática ciudad de Nueva York, ataviada como su icónica Carrie Bradshaw en "Sex and the City".

Pero esta mañana el portal de espectáculos Page Six ha publicado una noticia que ha revolucionado las redes sociales y a los seguidores de la serie de los 80's, y es que se dio a conocer parte del guión de la serie de HBO Max, títulada "And Just Like That...", donde se afirma que su personaje principal se lamenta del divorcio con Mr. Big, interpretado por Chris Noth.

Carri y Mr. Big lograron unir sus vidas en matrimonio finalmente en la primera entrega de la película basada en la serie, después de que inicialmente él la dejara "vestida y alborotada" frente al altar de la Biblioteca Pública de Nueva York.

Parte del guión de "Sex and the City" se ha filtrado en redes sociales.

Problemas en el paraíso

Según el guiño del guión que dio a conocer el portal la riña entre los ahora esposos se dio con una Carrie de 50 años, autora de un podcast y Mr. Big, un alto empresario, con el que tiene una fuerte discusión por las finanzas, todo envuelto en una trama muy al estilo de las familias de la alta sociedad de Manhattan.

En la escena filtrada, Carrie está cenando con sus mejores amigos Stanford Blatch (interpretado por Willie Garson), Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) y Charlotte York Gondenblatt (Kristin Davis).

Carrie les dice que no está en un buen lugar: “Estaba grabando el podcast, me estaba lavando el pelo. Sí, no estaba comiendo ni durmiendo, pero al menos me sentía bien con mi matrimonio. ¿Ahora solo soy una de las esposas de las que se ocupaba?".

Los fanáticos recordarán que Mr. Big se casó dos veces antes que Carrie: con la editora de libros Bárbara, interpretada por Noelle Beck, y Natasha Naginsky, interpretada por Bridget Moynahan.

El guión señala que Mr. Big y Carrie podrían estar pasando por un divorcio problemático.

La eterna historia entre Mr. Big y Carrie

Los fanáticos vieron por última vez a la pareja luchar durante sus primeros años de matrimonio cuando Carrie tuvo una breve relación romántica con su ex prometido Aidan Shaw, interpretado por John Corbett, en Abu Dhabi en la segunda película de “SATC”. Cuando ella le confesó todo al Sr. Big, él le regaló un enorme anillo de diamantes negros para reconfirmar su compromiso.

La escena transcurre durante una cena de Carrie Bradshaw con sus mejores amigos.

SNTC Sin Kim Cattrall

Si bien Kim Cattrall no regresará como la devoradora de hombres Samantha Jones, HBO Max ha anunciado que Sara Ramírez, Nicole Ari Parker, Sarita Choudhury y Karen Pittman se han unido al elenco.

Ramírez, ganador de un Tony , interpretará a Che Díaz , un comediante queer no binario que presenta un podcast que presenta a Carrie con regularidad. Nicole Ari Parker, conocida por una serie de espectáculos desde “Empire” hasta “Chicago PD”, interpretará a Lisa Todd Wexley, madre de tres hijos de Park Avenue apodada LTW.

Choudhury, mejor conocida por su papel destacado junto a Denzel Washington en “Mississippi Masala”, interpretará a Seema Patel, una única y poderosa corredora de bienes raíces de Manhattan. Pittman ("The Morning Show") aparecerá como la profesora de Derecho de Columbia, Dra. Nya Wallace, descrita como brillante pero desafiante.