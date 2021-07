Sex and The City: Filtran nuevas imágenes con detalles sobre nueva temporada y el inicio de su rodaje

NUEVA YORK.- Tras revelarse la primera imagen del inicio del rodaje de “Sex and The City: And Just Like That…”, se filtraron nuevas fotografías en las que se les ve a sus protagonistas luciendo looks distintos al de hace una década.

El viernes pasado, Sara Jessica Parker (Carrie Bradshaw), Cynthia Nixon (Miranda Hobbes) y Kristin Davis (Charlotte York), fueron captadas en las calles de Nueva York filmando las primeras escenas de la nueva temporada de la exitosa serie que las lanzó a la fama.

En la foto se observa a tres mujeres exitosas, residentes de Nueva York, que a pesar de haber entrado a la edad de los 50’s, pueden lucir radiantes, empoderadas y conservar su amistad que iniciaron en su juventud, a pesar de que no habría sido así con “Samantha Jones”, el personaje que hacía Kim Cattrall.

Una de las cosas que más llamó la atención de los seguidores de la serie que se transmitirá por HBO Max, es que “Carrie” y “Miranda” tiene un look un tanto distinto como al que se estaba acostumbrado a verlas.

Recordemos que “Miranda Hobbes”, la prestigiosa abogada que personifica Cynthia Nixon, llevaba el cabello rojo, ya que supuestamente era pelirroja natural, pero para hacer más real el personaje en esta nueva etapa de su vida, seguramente la producción decidió que apareciera con dicha imagen.

“Carrie” también sorprendió con sus mechones grises entrelazados en sus distintas tonalidades de rubios y marrones, que hace a una “Carrie” más madura, sin perder la elegancia y la clase que la caracteriza.

MÁS DETALLES SOBRE “SEX AND THE CITY: AND JUST LIKE THAT…”

En la cuenta oficial de Instagram de la serie, la producción publicó la claqueta con el nombre de la serie, el número de escena y toma, lo que causó gran emoción entre los fans, quienes están esperando el estreno de “And Just Like That…” desde que se anunció oficialmente, a principios de enero de este año.

Otra de las sorpresas fueron las fotos del vestuario que se usaría durante la filmación que, aunque no estaría a cargo de Patricia Fields, la vestuarista que participó en todas las temporadas de la serie y las dos películas, prometía derrochar glamour a cargo de la diseñadora Molly Rogers.

La propia Sarah Jessica Parker compartió imágenes del set donde las preparan con maquillaje y vestuario para poder salir a cuadro con sus personajes icónicos.

Lo mejor de todo es que la dirección del proyecto seguirá estando a cargo de su director original Michael Patrick King, de quien también se mostró la silla en la que se sienta cuando está trabajando.

Como ya se ha mencionado en anteriores publicaciones, los personajes importantes que acompañan a las protagonistas en esta nueva historia estarán a cargo de los actores originales como “Mr. Big”, el actual esposo de “Carrie”, interpretado por Chris Noth.

John Corbett, quien le da vida a “Aiden”, el antiguo pero inolvidable amor de “Carrie Bradshaw”; así como David Eigenberg, encargado de interpretar a “Steve”, esposo de "Miranda Hobbes".

No podía falta “Harry Goldenblatt” (Evan Handler), esposo de “Charlotte York”; y la pareja gay, amigos de las chicas, “Standford Blatch” (Willie Carson) y “Anthony Marentino” (Mario Cantone).

Uno de los personajes nuevos estará a cargo de Sara Ramírez, como “Che Díaz”.