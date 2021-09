Sergio Mayer le responde a Héctor “N” tras señalarlo por presunto tráfico de influencias

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego que el actor Héctor “N” denunciara a Sergio Mayer por presunto tráfico de influencias en la demanda que interpuso su hija Alexa en su contra por supuesto abuso sexual cuando era menor de edad, el político asegura que no procede.

En una conferencia que otorgó junto a varias senadoras, Sergio Mayer destacó que, desde prisión, ´Hector le ha enviado puros mensajes intimidatorios y al igual que sus abogados, sólo quieren desviar la atención.

Me refiero al caso de Héctor ‘N’, que incluso desde prisión envía mensajes de intimidación y algunos de sus abogados utilicen recursos mediáticos para litigar y desviar la atención de su caso en el que por supuesto a mí no me corresponde juzgar ni aplicar las sanciones sobre las presuntas acusaciones que cometió en contra de una de sus propias hijas”, dijo.

El exdiputado federal indicó que por lo único que está luchando es que se haga justicia, no sólo por Alexa sino por las jovencitas que han sufrido de violencia sexual y se encargará que los delitos no queden impunes.

“No habrá impunidad a quienes violenten sexualmente a los niños, niñas y adolescentes de nuestro país”, apuntó.



¿De qué se le señala a Sergio Mayer?

Sergio Mayer es acusado de tráfico de influencias, luego de que apoyara a Ginny Hoffman y Alexa Parra, exesposa e hija de Héctor “N”, a quien denunció por presunto abuso sexual cuando apenas era una menor de edad.

Supuestamente Mayer se habría aprovechado de su calidad como diputado para agilizar los trámites para que el presunto fuera encarcelado, saltándose algunos procesos y supuestamente desestimando las pruebas sicológicas que la misma Fiscalía había realizado y que arrojaban que Héctor no había cometido ningún delito.

Pero el también actor y cantante se defiende de lo que dice Héctor y asegura que él no hizo nada para beneficiar a Alexa, más allá de brindarle su apoyo, así que no hay delito que investigar en su contra.

“En este caso no existe ningún delito que se me imputa, no existe como tal… el tráfico de influencias es cuando obtienes algún beneficio, utilizas tu posición para obtener beneficio ilícito. No encuentro, número uno, dónde está el beneficio y, además, ilícito. Yo no tengo ningún beneficio”, aclaró Mayer.

El esposo de Isabela Camil resaltó que su única responsabilidad es escuchar, apoyar y defender a las niñas y niños que son víctimas de violencia sexual en el país, y por ese motivo confrontará la ley con ética y responsabilidad.