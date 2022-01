Sergio Mayer hace recomendaciones a la defensa de Héctor Parra

Ciudad de México.- Sergio Mayer opinó sobre la demanda contra Alexa, la hija menor de Héctor Parra que realizó el abogado del actor por falsedad de declaraciones.

Lo anterior sobre el caso que enfrenta Parra en el reclusorio por abuso sexual agravado.

Te puede interesar: Sergio Mayer reacciona a las escenas de sexo de su hijo en "Rebelde"

“Tanto el abogado como la otra hija (Daniela Parra) tienen un gran trabajo por hacer, para demostrar la inocencia de esta persona (Héctor), y deberían de dedicarse a eso, en lugar de estar buscando culpables por otros lados, deberían de demostrar con hechos, con evidencias, la inocencia de esta persona, y no estar desviando ni la atención mediática, ni jurídica, ni legal, a través de otros tipos de mecanismos que no la ayudan, porque ahí están, según ellos ya va a salir, ya va a estar bien, ya todo bien, y ahí están los resultados, yo desde un principio les dije ‘hay evidencias contundentes para que pase lo que está pasando’”, expresó Mayer.

Sergio Mayer niega haber buscado amparo

Durante el encuentro que sostuvo con la prensa en la Ciudad de México, el ex Garibaldi también negó tajantemente haber buscado un amparo después de la denuncia que la defensa legal de Héctor interpuso en su contra por tráfico de influencias.

Te puede interesar: Sergio Mayer cree que testigos de Anabel Hernández lo confundieron con Charly López

“Perdón, creo que estás informada de algo que yo no sé, platícame, no, nunca pedí un amparo, ¿alguno de ustedes sabe que yo pedí un amparo?, ¿y saben que se negó?, por eso creo que tú traes, no sé de qué estás hablando, yo pedí, solicité información a la carpeta, nunca pedí un amparo, jamás me he amparado”, dijo visiblemente molesto por la interrogante.

Cambiando de tema, el cuñado de Jaime Camil reveló que en los próximos días podría reunirse con José Joel para aclarar todas las diferencias que surgieron entre ellos tras el deceso de José José.

Te puede interesar: Sergio Mayer niega tener problemas legales con Javier Ceriani

“Le mandé un mensaje en diciembre, saludándolo y deseándole feliz año, le dije ‘ya pasó tiempo, creo que es momento de que nos reunamos y platicamos, ya están las cosas frías’, y nos vamos a sentar a echar un café, le voy platicar para que él sepa cuál fue mi intervención, que siempre doy la cara y aclaro uno por uno de los temas, y demuestro que siempre la verdad me asiste, que cuando cometo un error, lo reconozco y lo confronto”, detalló.

Como se recordará, cuando murió el “Príncipe de la Canción”, Sergio Mayer viajó a Estados Unidos y estuvo en estrecha comunicación con Sara Sosa, hija menor del cantante, escenario que desató la molestia de José Joel, primogénito del intérprete de “Almohada”.