Sergio Mayer Mori denuncia que su expareja no le dejará pasar Navidad con su hija

Ciudad de México.-Sergio Mayer Mori y Natália Subtil continúan en búsqueda de un acuerdo para el bienestar de su hija de 6 años, sin embargo, este proceso ha sido muy polémico.

El hijo de Sergio Mayer y Bárbara Mori fue captado en el aeropuerto de la Ciudad de México a punto de salir de viaje sin la compañía de la menor, por lo que reveló de lejos conciliar por el bien de la pequeña, ahora su expareja no le permitió pasar las fiestas navideñas con ella.

De hecho, Mila debería estar aquí conmigo para irse en Navidad conmigo, pero pues no me la quiso dar, pero ahí vamos”

contó el joven al reportero Edén Dorantes.

Sin embargo, el cantante y modelo advirtió: “Yo estoy ahí con eso encima, pero bueno, ya verán todo eso en enero, la primera semana de enero”.

Enfocado en su carrera

El artista de 24 años aseguró que a pesar de haber cumplido con la pensión para la pequeña, la brasileña, de 34, no ha querido que Mila conviva con él.

“Cuando me permiten verla, sí (le doy mi cariño). Vive con ella y pues, si de repente ella no quiere o no me contesta, yo no tengo nada que pueda hacer”, detalló.

Antes de retirarse del lugar, Sergio prometió que pronto revelará todo sobre lo que ha pasado entre él y Natália, con respecto a su hija.

“Les mencioné que todo iba a salir, todo ya está en proceso, ya está listo. Entonces solo seamos un poco más pacientes con ese tema; sé que todas las dudas se van a aclarar”, mencionó. Mientras esta situación se resuelve, Mayer Mori sigue enfocado en el lanzamiento de nueva música, así como su próxima participación en la pantalla grande.