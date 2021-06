Sergio Goyri se describe como una persona "que aprende de sus errores"

CIUDAD DE MÉXICO. – Habiendo hecho un recorrido por su carrera y recordando sus inicios tanto en las fotonovelas como en el mundo del espectáculo, Sergio Goyri reveló que, cuando comenzaba a ganar fama, su padre le dijo que quería que se quitara el apellido “porque le daba vergüenza que su hijo se dedicara a la actuación”, reveló.



Luego de esta confesión en entrevista con Mara Patricia Castañeda, el actor de 62 años habló sobre su familia, sus nietos, y sus divorcios, más importante aún, lo que aprendió con ellos, pues Sergio confesó que, con su segundo matrimonio, su exesposa le tenía prohibido ver a sus hijos.



“No sabes lo que he sufrido con eso, con el segundo matrimonio, con los hijos, me prohibían verlos. Entonces aprendí muchas cosas y muchas trampas con ellos. Del otro lado decían que yo era un irresponsable, que los había abandonado”, confesó el actor.



Hablando sobre su vida privada, el actor originario de Tlaxcala aseguró que “él nunca ha querido hacer públicos sus problemas personales”, y, que cuando “llegan a salir a la luz”, él no les da importancia, aseguró.



No voy a sacarle provecho a mi vida personal. Si quisiera, cuando pasó lo de esta muchacha (refiriéndose a Yalitza), me dijeron que me agarrara de eso. Yo cometí un error, emplear un adjetivo calificativo malo y por eso ofrecí disculpas”, comentó Sergio.