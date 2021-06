Sergio Goyri habla sobre su regreso a las telenovelas con "Diseñando tu amor"

CIUDAD DE MÉXICO. – En entrevista con Mara Patricia Castañeda, el actor, director y productor mexicano, Sergio Goyri, fue como invitado especial y habló sobre los momentos más importantes de su carrera, así como sus inicios en el mundo del espectáculo.



Mostrándose agradecido por la oportunidad, el actor alabó a la conductora por su apoyo y su invitación al programa, por lo que Mara Patricia añadió que ella gusta de invitar a las celebridades para que ellos den su versión de los hechos.



Para comenzar a hablar sobre sus experiencias, el actor se mostró contento por regresar a Televisa luego de hacer dos proyectos con Telemundo para Netflix, por lo que se dijo “contento con la vida y con su entorno”, de esta forma, Mara Patricia cuestionó al actor sobre su regreso a las telenovelas con “Diseñando tu amor”.



Sobre el personaje del actor originario de Tlaxcala, Mara Patricia dejó en claro que no se trata de un “villano” en su totalidad, sino que se trata de una persona que ha tomado malas decisiones, a completó Goyri.



Este personaje es alguien recto, trabajador, triunfador, con buenas decisiones, pero tiene un orgullo inquebrantable, no perdona. Y lo peor es que no perdona a su familia, a su hija. Eso es gravísimo, para toda la gente que tiene ese tipo de errores, no es bueno”, aseguró el actor.