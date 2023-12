Selena Gomez publica en sus redes foto besándose con Benny Blanco

Ciudad de México.- Selena Gomez confirmó su relación con el músico y productor Benny Blanco a través de sus redes sociales.

La artista, de 31 años, compartió una serie de fotografías de sus "momentos favoritos" de la semana en Nueva York, incluyendo imágenes del cumpleaños de Taylor Swift.

Te puede interesar: Selena Gomez anuncia a su nuevo novio y lo defiende a través de comentarios en Instagram

Entre las fotos compartidas, destacan las románticas instantáneas junto a su novio Benny Blanco, donde se les ve besándose apasionadamente.

Selena Gomez abre su corazón

La cantante expresó abiertamente sus sentimientos por Blanco al escribir: "Él es absolutamente todo en mi corazón". Esta declaración se produjo en respuesta a un comentario de un fan que le preguntó: "¿por qué ha sido lo mejor que me ha pasado?", según informó People.

Te puede interesar: Selena Gómez deja Instagram tras recibir críticas por su opinión respecto al conflicto Israel-Palestina

Selena también abordó a aquellos seguidores que expresaron desacuerdo con su relación.

Según la publicación, la artista respondió diciendo: "Si realmente te preocupas por mí. Este es mi momento más feliz. Si no te sientes libre de decir lo que quieras. Pero nunca permitiré que tus palabras guíen mi vida. Nunca. Ya terminé. Si no puedes aceptarme en mi momento más feliz, entonces no estés en mi vida en absoluto".

Te puede interesar: Selena Gomez recibe duras críticas tras pronunciarse sobre conflicto en Palestina

A pesar de haber mencionado su comodidad estando soltera hace algunos meses, parece que la llegada de Benny ha cambiado la perspectiva sentimental de la intérprete de éxitos como "Ice Cream" y "Wolves".