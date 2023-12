Selena Gomez anuncia a su nuevo novio y lo defiende a través de comentarios en Instagram

ESTADOS UNIDOS.- La reconocida cantante y actriz Selena Gomez confirmó oficialmente su relación con el productor musical Benny Franco a través de su cuenta de Instagram. La noticia se hizo pública cuando Gomez respondió a los rumores en los comentarios de una publicación de una cuenta de chismes, escribiendo simplemente "Factores", poniendo fin a las especulaciones sobre su vida amorosa.

La artista no se detuvo ahí y continuó expresando su felicidad en diversas publicaciones que anunciaban su relación. En una de ellas, Selena compartió con sus seguidores, diciendo: "Él es absolutamente todo en mi corazón". La declaración revela la intensidad de los sentimientos de la estrella hacia su nuevo compañero.

Además, Gomez no escatimó en elogios al referirse a Benny Franco, asegurando que él sigue siendo "mejor que cualquier otra persona con la que haya estado". Estas palabras reflejan la profunda conexión que la pareja parece tener, generando aún más interés entre los seguidores de ambos artistas.

Sin embargo, como es común en las redes sociales, la confirmación de la relación también atrajo algunas críticas. En respuesta a un fanático que parecía cuestionar su elección, Selena Gomez emitió un poderoso mensaje en el que defendía su felicidad:

No entiendo. Si realmente te importo, esto es mi felicidad. Si no te importo, esto es mi felicidad. Si no, siéntete libre de decir lo que quieras. Pero nunca permitiré que tus palabras guíen mi vida. Jamás. Estoy cansado/a. Si no puedes aceptarme en mi momento más feliz, entonces no estés en mi vida en absoluto.