Selena Gomez: en controversia por bromear sobre relaciones tóxicas

Ciudad de México.- Selena Gomez ha dado de qué hablar en redes sociales luego de compartir un video en TikTok donde hace una broma sobre las alertas que alguien puede ver en una posible pareja amorosa.

En las imágenes donde aparece vestida con una sudadera roja, el cabello recogido hacia atrás y un labial llamativo, Gomez lanzó su advertencia por medio de un ‘lip sync’.

¿Me estás diciendo que puedes leer su carta astral, pero no puedes ver las señales de alerta? Hermana

Expresa Selena imitando un audio en la aplicación.

Como era de esperarse, las opiniones entre sus fanáticos se dividieron, pues mientras algunos celebraron el sentido del humor de la cantante, otros le recordaron su relación intermitente con Justin Bieber.

“¿No fuiste tú la que escribió ‘vi las señales y las ignoré’?”, reprochó un internauta haciendo referencia al tema ‘Lose You To Love Me’ que interpreta Selena.