Justin Bieber gasta mil dólares en marihuana en menos de media hora

LOS ÁNGELES, California. – El cantante, compositor, músico y bailarín canadiense, Justin Bieber, quien se encuentra en medio de una polémica debido a un video filtrado en redes sociales donde aparentemente “le grita” a su esposa, Hailey Bieber, parece entrar en otra “controversia”.



Recientemente se dio a conocer que el cantante gusta de comprar marihuana constantemente, pues, luego de su viaje a Las Vegas el fin de semana pasado para acudir a la fiesta del lanzamiento del tequila de Kendall Jenner, el canadiense visitó una tienda especializada en Los Ángeles donde gastó más de mil dólares en distintos productos.



lo que llamó la atención de los internautas fue que lo hiciera en un lapso no mayor a los 20 minutos que estuvo en la tienda. Es importante mencionar que, el uso de cannabis con “fines medicinales o recreativos” es legal en todo el estado de California para los mayores de 21 años.



De acuerdo con el portal Page Six, el cantante adquirió en menos de media hora unos comestibles con altas dosis de cannabis pero con sabor a durazno y una muestra de todas las variedades de marihuana que el establecimiento tenía a la venta en ese momento.



De acuerdo con una entrevista al dueño del local, Justin se mostró amable e interesado en conocer los “beneficios” del consumo de cada una de las sustancias, pues hizo múltiples preguntas, asegura el medio estadounidense.



La primera vez que fumé hierba fue en mi patio trasero, me drogué mucho. Luego me di cuenta de que me gustaba mucho la marihuana. Fue entonces cuando comenzó mi deseo de fumarla y luego empecé a hacer durante un tiempo”, reveló Justin Bieber en su documental “Seasons” sobre el comienzo de sus adicciones.