Sebastián Yatra niega tener romance con actriz Clara Galle

Ciudad de México.- A Sebastián Yatra se le ha relacionado sentimentalmente con varias famosas, esta vez con la actriz española Clara Galle.

En los últimos meses el colombiano ha dado mucho de qué hablar con relación a los temas del corazón y en su más reciente sencillo “Dharma” habla del dolor que también ha experimentado al enamorarse y no ser correspondido de la misma manera.

Durante una entrevista que brindó al programa Venga la Alegría, el cantante habló sobre el tema del amor y cómo lo aborda en sus canciones.

Sebastián Yatra niega romance en puerta

“Yo creo que en la vida no hay ni malos ni buenos, hay simplemente seres humanos que pasamos por diferentes circunstancias y uno muchas veces hace daño, yo en ocasiones le he hecho daño a las personas que más quiero, no por malo, de pronto por inmaduro, por inconsciente, o por uno no saber manejar las cosas, se te salen de las manos, y también me han hecho daño a mí personas, tampoco por malos, son simplemente maestros que pasaron por tu vida y que también están en su aprendizaje”, explicó.

Al escuchar las preguntas sobre su relación con la española que protagonizó el videoclip de la canción ‘Tacones rojos’, Yatra fue muy directo y negó tener un romance en puerta en este momento.

“Yo estoy solo, yo estoy solo, estoy en ese proceso del que te estoy hablando, y aclarar, siempre hemos sido simplemente amigos y ha sido una amistad, una relación profesional”, puntualizó.

Feliz de comprar casa en Miami

Finalmente, el intérprete confesó la felicidad que siente al haberse comprado una casa en Miami con el fruto de su trabajo en el ambiente musical.

“Es mi primera casa, la primera cosa que compro en mi vida, a parte de café, es algo super especial y para mí en este punto de mi vida es muy importante porque me ayuda a que mi cabeza tenga donde descansar y tengo donde regresar, porque nunca tuve nada donde regresar, era como que, al siguiente hotel, pero creo que es bastante sano tener donde volver”, concluyó.