Se incendia la casa de Daniel Bisogno, el conductor cuenta cómo fue: "Casi me da un paro"

MÉXICO.- El pasado 5 de abril, Daniel Bisogno recibió la noticia del incendio de su casa, mientras grababa una cápsula para Ventaneando. La primera persona en alertar al conductor fu su expareja, Cristina, con quien comparte una hija. Ella lo intentó contactar de forma desesperada en el programa hasta poder hablar con Iyari González, la productora.

El periodista de espectáculos contó que se sintió muy desconcertado por la noticia, pues no podía pensar en el motivo por el que se extendieron las llamas en su residencia. Sin embargo, en seguida recordó que había mandado a hacer ciertas modificaciones en su casa que requerían calor.

“Casi me da un paro cardiorrespiratorio porque me habla la mamá de mi hija, diciéndome ‘se está quemando tu casa’, ahí se me doblan las rodillas, pero me acordé en el momento que están impermeabilizando la marquesina”, contó en el programa del pasado 6 de abril.

Según explicó Bisogno, el incendió empezó porque una chispa cayó en la casa de su vecina y prendió una planta. “Y a la hora de que están soploneando el impermeabilizante, brincaron chispas a la casa de la vecina, y de la más pesada para acabarla de amolar, se le prendió un bambú que ya tiene bastante seco”, mencionó.

Aunque el incendio fue una situación de gravedad que le provocó mucho estrés al conductor, mencionó que le da tranquilidad saber que el daño a su propiedad será poco. “El susto que me llevé cuando me dijeron ‘se está quemando tu casa’, ya que vi que era la marquesina dije, ‘me quedo sin puerta’. Llegaron los bomberos y controlaron la hojarasca, la que se quemó”, relató.

Lo multaron por fallas en su reparación

Con su peculiar sentido del humor, el conductor enfatizó que todo pudo haberse evitado si su vecina hubiera mantenido su bambú hidratado. “Pues están impermeabilizando y le brincó la chispa a la vecina, quien debería haber tenido su bambú regado y mojado, pero se le prendió el bambú, llegaron los bomberos y 13 patrullas”.

Finalmente, el conductor se quejó de la sanción que le impuso la alcaldía de su zona por fallas administrativas en la reparación. Sin embargo, terminó por elogiar el trabajo de las autoridades en el caso y se tranquilizó de saber que las pérdidas son solo materiales y muy pocas.

“Lo bueno es que hoy en día la alcaldesa de Álvaro Obregón está haciendo bien su trabajo y la verdad rápido resolvieron y se lo agradezco profundamente, llegué y ya no estaba esa patrulla, pero nomás fue el susto, público”, concluyó.