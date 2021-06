¡Se enojó por un yogurt! Shawn Mendes es atacado en redes por gritarle a Camila Cabello

La verdad es que no sé porque me sorprende que Shawn Mendes le haya gritado a Camila por un p&to yogurt, y pienso que no es la primera vez que lo hace, porque si se atrevió a acosarla y presionarla para que le diera el “Si”����♀️ pues que se espera de esto, no? Un completo gilipollas