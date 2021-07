¿Se casaron? Kourtney Kardashian y Travis Barker se habrían dado el “sí, acepto” en Las Vegas, aseguran

LOS ÁNGELES, California.- Los rumores de que Kourtney Kardashian y Travis Barker están muy fuertes en las redes sociales, luego de que Glen Coco, estilista de la estrella de “Keeping Up With The Kardashians” felicitara a la pareja en Instagram.

El pasado fin de semana, Kourtney y Travis asistieron a la pelea de la UFC, en Las Vegas, Nevada, quienes no desaprovecharon el momento para compartir algunas imágenes sobre su relación y lo bien que la pasaron.

Pero el lunes, el estilista y actor Glen Coco, publicó una serie de fotos en las que aparece la pareja en las vegas y les dejó una felicitación, dejando entrever que se habían casado en Las Vegas, o al menos, eso es lo que se interpretó en las redes y por algunos medios internacionales.

Ahoraaaa entiendo por qué las personas se casan en Las Vegas. No hay nada como el amor y un buen momento”, escribió Glen, acompañado de un emoji de capilla.

El comentario de Coco hizo activar la alarma de los seguidores de Kardashian y Barker, quienes enloquecieron con la noticia, pero la euforia incrementó cuando Alabama, hija de Travis y la exreina de belleza, Shanna Moakler, también los congratulara en sus Instastories.

“Estoy tan feliz por ustedes, chicos”, expresó Alabama.

Otro de los comentarios que habría confirmado el matrimonio de la pareja fue el de la amiga de Kourtney, Stephanie Shepherd, quien de acuerdo a Cosmopolitan, le habría puesto un mensaje: “Me encanta verte feliz”, con el emoji de novia.

Tomada de la Red



LA PAREJA DEL AÑO

Después de haber visto por más de 10 años lo que Kourtney Kardashian luchó por mantener la relación a flote con Scott Disick, el padre de sus tres hijos, y no funcionó, los fans agradecen que por fin la socialité encontró el amor y se encuentra más feliz que nunca.

Desde el año pasado se venía diciendo que Travisy y Kourtney andaban saliendo, ya que se conocían de hace varios años, pero no hicieron pública su relación hasta febrero de 2021, cuando ya no pudieron ocultar más su amor.

Al principio la pareja era muy reservada, pero de eso ya no queda nada y casi a diario se muestran en sus redes sociales compartiendo su amor con sus seguidores y algunas actividades que realizan juntos.

A pesar de que Shanna Moakler, exesposa y madre de los hijos de Travis ha querido destruir la relación asegurando que se había divorciado del baterista de Blink 182 porque era amante de Kim Kardashian, la relación aparenta estar más fuerte que nunca.

Kim ya aclaró públicamente que ella conoció a Travis en 2006, antes de que iniciara el reality familiar que lanzó a la familia completa a la fama, pero siempre fueron amigos y ella fue quien le presentó a Kourtney.

Hasta el momento, ni Kourtney ni Travis ha desmentido o confirmado la información de su matrimonio y sólo nos queda esperar para ver la reacción de la pareja que ha hecho feliz a sus millones de seguidores.