Kourtney Kardashian confesó que tal vez estaría con Scott Disick de no haber hecho pública su relación

LOS ÁNGLES, California.- Kourtney Kardashian reveló que de no haber hecho pública su relación con Scot Disick en “Keeping Up Whit The Kardashian”, tal vez estuvieran juntos.

En un adelanto de lo que será la reunión después de que finalizó la última temporada del reality familiar de los Kardashian, en Estados Unidos, Kourtney, la herma mayor, confesó que siente que el programa que inició desde 2007, influyó en la decisión de terminar su relación con Scott, Disick.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

De acuerdo a los informes de los medios estadounidenses, la pareja se conoció por primera vez en 2006 y tuvieron una relación intermitente durante varios años antes de finalmente llegara a su fin en 2015, y todo se desarrolló en KUWTK.

En el programa especial que será transmitido en dos partes, Kourtney aparece junto a Scott, su madre Kris Jenner y sus demás hermanas, quienes fueron entrevistadas por Andy Cohen, para hablar sobre las 20 temporadas del reality que, después de 14 años, llegó a su fin.



¿KOURTNEY ARREPENTIDA DE HABER TERMINADO CON SCOTT?

Durante la entrevista, Andy Cohen le preguntó a Kourtney que si creía que su relación podría haber resultado diferente si no hubieran compartido tanto en cámara, a lo que Kourtney respondió: “Probablemente”.

La más sorprendida de todos fue Kim, quien de inmediato exclamó: “¿¡De verdad !?”

Kourtney, rápidamente quiso aclarar que el factor decisivo fue otro, mientras que Scott aceptó su responsabilidad.



Creo que el abuso de sustancias fue el factor decisivo”, agregó.

Posteriormente, Disick dijo: “Fui bastante irresponsable”, luego de saberse durante algunas temporadas que el empresario ha tenido problemas con el consumo del alcohol y drogas durante un largo tiempo, lo que lo ha llevado a rehabilitación.

A pesar de que Kourtney apoyó a Scott en muchas recaídas y procrearon tres hijos: Mason, de 11 años de edad; Penélope, de 8; Reign, de 6 años, finalmente terminaron su relación en 2015.

Actualmente Kourtney, de 41 años, tiene una relación con el baterista de Blink 182, Travis Barker, de 45; y Scott Disick, de 38, es pareja de la modelo Amelia Gray Hamlin, de 19 años de edad.