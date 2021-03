Kris Jenner habla por primera vez sobre el divorcio de Kim y Kanye

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras el controversial divorcio por el que está pasando Kim Kardashian y Kanye West, quienes tienen cuatro hijos y una fortuna multimillonaria que dividir, Kris Jenner habló por primera vez públicamente sobre el proceso que pasa su hija.

Fue en el podcast “The Kyle & Jackie O Show” donde Kris decidió tocar el tema delicado por el que está pasando Kim, y aseguró que cada uno de los integrantes de la familia la apoyan al 100%.

Lo bueno que tiene nuestra familia es que siempre estamos ahí el uno para el otro: nos apoyamos y nos amamos mucho, muchísimo. En este caso, todo lo que quiero es que ellos dos sean felices”, dijo.

La empresaria y representante artística aseguró que lo más importante para ella es que los niños sean felices, al igual que su hija y solo desea felicidad y tranquilidad para ellos para que así puedan estar bien.

“Solo eso, poder tener el amor y el cariño de los que te rodean y que todos estén bien. Eso es lo que buscas como madre”, añadió.



La temporada final de KUWTK

En 2020 la familia Kardashian sorprendió a los fans de su reality show al revelar que la temporada 20 de Keeping Up With The Kardashians sería la última que realizaría, ya que, en pocas palabras, estaban cansadas de estar todo el tiempo en la mirada pública y necesitaba tiempo para comenzar sus vidas “alejadas de las cámaras”.

Kris Jenner, quien es una de las productoras y “manager” de sus hijas, platicó en el podcast los temas que se tratarán en esta última entrega del reality que las lanzó a la fama y que indudablemente les cambió la vida y que finaliza tras catorce años de transmisión por E! Entertainment Television.

La mujer de 65 años de edad explicó que aún no se deciden por completo qué contenido se publicará y qué otro no, y en cuanto al divorcio de Kim, ella es la que decidiría, ya que es un tema muy privado y que le compete sólo a ella y a su aún marido.

“Creo que es un momento privado, de ellos. Kim quería lidiar con esto con su propia familia, a su debido momento”, apuntó.

Pero a pesar de lo dicho por Jenner, en los avances del primer episodio del reality se pudo ver cómo es que Kim sufre por el estrés que pasó porque su relación con Kanye se había terminado.

En entrevistas anteriores, Kim habría dicho que sí tocaría el tema de su divorcio con el rapero y padre de sus hijos en la última temporada de KUWTK, decisión que supuestamente hizo enfurecer a Kanye por ventilar sus problemas de pareja.

También se dijo que Kim daría una entrevista exclusiva a Oprah Winfrey y revelaría todos los detalles y sin tapujos, sobre la relación con Kanye y su divorcio, sólo que estaba esperando que pasara toda la euforia que causaron los duques de Sussex, Harry y Meghan, con su escandalosa entrevista que aún da mucho de qué hablar.

Algunos medios de comunicación estadunidenses habían mencionado que el divorcio de Kim y Kanye seria consensuado y la custodia de los niños se la compartirían y sólo faltaba dividir los activos en común.

Esto, porque presuntamente habían firmado un contrato prenupcial en donde acordaron que cada quien se quedaría con sus bienes, a excepción de la fortuna que construyeran juntos a partir de su boda, en 2014.