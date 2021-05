Kourtney Kardashian y Travis Barker tienen planes de boda, aseguran

LOS ÁNGELES, California.- Parece que por fin le llegó la hora a Kourtney Kardashian y ya tiene planes de boda con su novio Travis Barker, de quien se supo tiene una relación formal desde el pasado 14 de febrero.

De acuerdo a una publicación que realizó Entertainment Tonight, el romance entre la estrella de “Keeping Up With The Kardashians” y el baterista de Blink 182, parece que va muy en serio y personas cercanas a la pareja afirman que están pensando en comprometerse para un futuro matrimonio.

Kourtney no había sentido algo así por un hombre en una larga temporada, y ve un futuro de por vida junto a Travis”, reveló la fuente.

El informante destacó que los hijos de Kourtney: Mason, Penélope y Reign, cuyo padre es el empresario Scott Disick, ya le dieron el visto bueno a Travis, de 45 años, y lo aceptan como el futuro esposo de su mamá, de 42.

“La familia de Kourtney adora a Travis y además todos son conscientes de que ella es más feliz que nunca. Los niños lo están llevando genial y eso ha facilitado, sin duda, las cosas para ellos”, afirmó la fuente para el medio.



Relación forjada con bonita amistad

La relación entre Kourtney Kardashian y Travis Barker está basada en una amistad de varios años, según los informes de los medios, pero a finales de 2020, empezaron las especulaciones de su posible romance.

Fue en febrero de este año que Kourtney dio el primer paso y anunció su noviazgo con el músico, por medio de su cuenta de Instagram, posteando una foto en la que aparecen las manos de ambos, entrelazadas.

Desde entonces, poco a poco la pareja ha estado “ventilando” más su amor y sin tapujos se muestra en sus distintas redes sociales.

Aunque la fama de Kourtney y su familia, en gran parte está forjada por las redes sociales y tener una vida pública, la madre de tres hijos es la más reservada de las Kardashian-Jenner y ha tratado muy en privado su relación con Travis, a diferencia de lo que fue con Disick durante varios años.

Recordemos que aunque Kourtney ya es madre y tuvo una relación larga y tormentosa con el padre de sus hijos, nunca ha llegado al altar, por lo que sería la primera vez que la socialité diría: “¡Sí, acepto!” ante los ojos de Dios y de un juez.